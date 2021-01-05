Twitch nedir, nasıl kullanılır? Twitch nasıl yayın açılır ve para kazanılır?

Twitch ya da Twitch.tv, elektronik spor ve video oyunu odaklı canlı görüntü akışı platformu. Haziran 2011'de Justin.tv kurucuları Justin Kan ve Emmett Shear tarafından kurulmuştur. Haziran 2011'de genel ilgi alanı olan yayın platformu Justin Tv'nin bir yan ürünü olarak sunulan site, öncelikle video oyunlarının canlı akışına odaklanıyor. Her ay 43 milyondan daha fazla izleyiciye hizmet vermektedir. Ortalama izlenme süresi ise 1,5 saattir. Şubat 2014'te ABD'de internet trafiğinin en büyük dördüncü kaynağı olarak belirlenmiştir. Peki, Twitch nasıl kullanılır?

Eylül 2014 yılında Twitch, Amazon tarafından 970 milyon Amerikan doları karşılığında satın alınmıştır. Daha sonra şirketin abonelik hizmeti Amazon Prime ile sinerjilerin ortaya çıkmasına yol açtı. Twitch daha sonra Curse LLC'ni satın aldı. Bilgilere göre, Twitch'in Temmuz 2020'de yaklaşık 7,46 milyon aktif yayıncısı vardı. Günlük izleyici 15 milyon, aylık kullanıcı sayısı 140 milyon olarak belirlendi.

Twitch nedir, içeriği?

Twitch oyunların gerçek zamanlı izlenmesi için tasarlanmıştır. Büyük turnuvalar, elektronik spor karşılaşmaları, bireysel oyunlar ve oyunlarla ilgili sohbetler de site vasıtasıyla izlenebilmektedir.

Twitch ayrıca katılımcılarına kazandığı para ile ön plana çıkıyor. Canlı yayın açan kişinin direkt olarak diğer kullanıcılardan bağış alabildiği Twich uygulaması binlerce kanalı olan bir televizyon gibi işliyor.

Twitch üzerinden nasıl para kazanılır?

Bağış almak

Twitch üzerinden yaptığınız yayınlarda bağışlar alarak para kazanabilirsiniz. İzleyiciler yayınladığınız videoları veya yaptığınız başka bir şeyi beğendiği takdirde size bağış yapıyor. Bu sayede Twitch üzerinden para kazanmak mümkün hale geliyor. Global anlamda kıyaslama yapıldığında ise Türkiye'de yapılan Twitch yayınlarında izleyicilerin pek bağış yapmadığı görülüyor.

Twitch Ortaklık programı

Temmuz 2011 yılında, ortaklık programını başlattı ve 4.000 üyeye ulaştı. Bir diğer ona benzeyen ortaklık projesi de YouTube adlı internet sitesinde bulunmaktadır. Bu ortaklık programıyla oluşturulan reklam gelirlerini popüler içerik üreticileriyle paylaşmak amaçlanmıştır.

Twitch ile ortaklık kurmanız içinse en az 5000 aboneye ulaşmanız gerekiyor. Sonrasında ise bu abonelerle bir izleyici kitlesi oluşturmalısınız. Tüm bunları başardıktan sonra Twitch'e ortaklık teklifinde bulunmalısınız. Eğer onay gelirse kendi kanalınıza "subscriber" adında bir buton eklenecek. Bu buton eklendikten sonra diğer subscriber'lar kanalınıza 4 dolar karşılığında abone olacak. Bu kapsamda Twitch, size 1.2 veya 1.5 dolar aralığında, bir miktar para gönderecek. Ardı kalan diğer para ise Twitch'e gidecek. Bu sayede de Twitch üzerinden para kazanabilirsiniz.

Platform desteği

Twitch, Android ve iOS cihazlar üzerinden mobil uygulama olarak kullanılabilir hale geldi. Uygulama, yatay görünümde izleme desteğine sahiptir. Bunun yanı sıra mobil internet ağı üzerinden donmadan izlenmesi için düşük çözünürlükte ya da yüksek çözünürlükte izleme gibi seçenekleri mevcuttur. Ayrıca canlı yayını izlerken aynı zamanda sohbet etmek mümkün hale gelmiştir.

Ayrıca diğer oyun konsolu platformları olan Xbox 360, Ouya, PlayStation 4 ve Xbox One gibi cihazlardan da izlenebilmesi için gayret gösterdiklerini söyleyen Twitch.tv CEO'su Emmett Shear, "Her platformdan insanların oyun videolarını izleyebilmesi için, orada olmak istiyoruz." diyerek bu tarz girişimlerin vaadini vermiştir.

Masaüstü uygulaması

Twitch tarafından Mart 2016'da kullanıma açılmıştır. Uygulamaya özel yayıncının izleyici ile görüntülü konuşma yapma özelliği eklenmiştir.