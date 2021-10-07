Twitch hacklendi mi, twitch gelirleri sızdırıldı mı?

Twitch hacklendi mi, sorusuna yanıt aranıyor. Amazon’un sahibi olduğu sosyal paylaşım ve video platformu, özellikle online oyun oynayanların yoğun olarak kullandığı Twitch'in dün gece hacklendiği ortaya çıktı. Twitch gelirleri sızdırıldı mı?

Twitch siber saldırıya uğradı. Şirket tarafından yapılan açıklamada saldırının çok hedefli olduğu belirtilirken bu saldırı sonrasında çok sayıda gizli bilginin de sızdırıldığı ve ele geçirildiği duyuruldu. 25 GB’lık hassas veriyi kimseye fark ettirmeden ele geçiren siber saldırganların elde edilen bilgileri 4chan isimli tartışmalı bir platforma yüklediği de belirtildi.

Twitch gelirleri sızdırıldı mı?

Twitch’in kaynak kodu ve ünlü kullanıcılarının bu platform üzerinden kazandığı paraların ortaya çıktığı kaydedildi.

Twitch’i bünyesinde barındıran Amazon konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Teknoloji güvenliği uzmanları, “Bu saldırı kullanıcılardan ziyade Twitch’e yönelikti. Fakat buna rağmen Twitch kullanıcıları bazı önlemler almalı. Şifrelerini değiştirmeli ve mevcut şifreleriyle aynı olan diğer platformlardaki şifrelerini de değiştirmeli” açıklamasını yaptı.

51 milyondan fazla kullanıcısı olan Twitch’e yönelik bu saldırıdan sonra ABD’de “Twitch’i nasıl silerim” aramasında yüzde 733’lük bir artış meydana geldiği de duyuruldu.

Verilere göre Twitch’te oyun oynayarak para kazanan en popüler 5 “fenomen”in yaklaşık 35 milyon dolar kazandığı ortaya çıktı.

İnteraktif bir video izleme platformu olan Twitch’te insanlar kullanıcıları bilgisayar oyunu oynarken izliyor. Bu zamana kadar Twitch’te kullanıcıların ne kadar para kazandığı bilinmiyordu.

Twitch'in hacklenmesi ile 125 GB'lık ilk dosyada ortaya çıkan bilgiler şu şekilde:

Twitch yayıncılarının son 3 yıl içinde aldığı toplam ödemeler (toplam gelirleri),

Masaüstü ve tarayıcı uygulaması twitch.tv'nin tamamı,

Mobil, masaüstü ve oyun konsolu uygulamalarının tüm kaynak kodları,

Twitch tarafından kullanılan SDK'lar, Amazon Web Services hizmetleriyle ilgili kodlar,

Amazon'un henüz adını bile duyurmadığı Steam rakibi oyun kütüphane, işlemci ve mağazası: Vapour (kod adı),

Twitch'in kullandığı tüm güvenlik araçları,

Twitch'in sahibi olduğu IGDB ve CurseForge gibi platformlar hakkında tüm veriler ve kaynak kodlar