Twitch'e girenler 5 milyar saat ekrana kilitlendi

Dünyanın önde gelen video platformlarından biri olan Twitch, yeni bir rekora imza attı. Bu yılın ikinci çeyreğinde toplamda 5 milyar saat izlenmeye ulaşan platform, böylece geçen yıla göre izlenme oranlarını yüzde 83.1 oranında artırmış oldu.

2020'nin ilk çeyreğinde 3 milyar saat izlenme rakamlarına ulaşan Twitch, ikinci çeyrekte bu süreyi 5 milyar saate çıkararak kendi rekorunu kırdı. Hürriyet'ten Selim Öztürk'ün haberine göre; Yani ilk çeyreğe göre Twitch, izlenme oranlarını yüzde 62.7 oranında artırdı. Geçen senenin aynı dönemiyle kıyaslandığında ise büyüme oranı yüzde 80'i aştı.

Gelelim Twitch'teki yayın saatlerine... İlk çeyrekte 121.4 milyon saate ulaşan yayın saati, ikinci çeyrekte önemli oranda artarak 192.7 milyon saate çıktı. Tüm Twitch’teki ortalama eş zamanlı izlenme sayısı ise 2,4 milyona ulaştı.

Peki Twitch'in rakipleri ne durumda? Özellikle de Google'ın YouTube Gaming platformunda ciddi bir yükseliş göze çarpıyor. YouTube Gaming Live, ikinci çeyrekteki 1,5 milyar saatlik izlenmesi ile Twitch’in ardından ikinci sırada geliyor. Facebook Gaming ise 822 milyon saat ile YouTube'un peşinden geliyor.