TV8 yayın akışında bugün neler var? - 25 Aralık Pazartesi

25 Aralık Pazartesi günü TV8, sabah 06:45’de “Günaydın Doktor” adlı sağlık programı ile güne renkli ve bilgi dolu bir başlangıç yapabilmenizi mümkün kılıyor. Sağlıklı yaşama dair detaylı bilgiler sunan ve bilmediklerinizi ekranlara getiren programı seyrederek güzel bir sabaha uyanabilirsiniz. Akşam kuşağında ise 20:00’da “O Ses Türkiye” adlı ses yarışması ile eğlence kaldığı yerden devam edecek. Ünlü jüri kadrosu ve birbirinden başarılı ses yarışmacılarıyla mükemmel bir akşama hazır olun. Kanala ait yayın akışı hakkında daha detaylı bilgiler edinmek için haberimizi takipte kalabilirsiniz.

Sabah ilk olarak “Günaydın Doktor” adlı sağlık lı yaşama dair bilgiler sunan program sizlerle olacak. Uzman hekimlerin katılımıyla gerçekleştirilen programı seyrederken hem bilmediğiniz sağlık bilgilerini öğrenme fırsatı bulabilecek hem de keyifli bir TV saati gerçekleştirmiş olacaksınız. Ardından saatler 08:00’ı gösterdiğinde “Oynat Bakalım” adlı eğlence dolu bir program daha sizlerle. Eğlenmek ve gülmek isteyenlerin vazgeçilmezi olan programda, farklı komedi skeçlerle ele alınıyor ve 7’den 70’e tüm herkes ekran başına kilitleniyor. Eğer sabah a erken başlıyorsanız saat 08:00’de bu eğlence dolu programı sakın kaçırmayın!

09:15’de “Maşa ile Koca Ayı” adlı çizgi film ekranlara dahil oluyor. Renkli ve sevimli çizgi film ile haftanın her günü çocuklarınızın eğlenceli bir TV keyfi gerçekleştirebilmelerine destek olabilirsiniz. Dilerseniz sizler de çocuklarınız eşliğinde seyredebilir ve böylelikle onların mutluluğunu ve sevincini paylaşma imkanı elde edebilirsiniz.

09:30’da “Gel Konuşalım” adlı eğlence dolu magazin programı yayına giriyor. Seda Akgül ve Hakan Ural ortaklığı ile sunulan keyifli yayında yine magazin dünyasının en çok konuşulan konuları merkeze alınıyor ve ünlüler camiası tek tek irdeleniyor. Magazin dünyasının gündemine bomba gibi düşen tüm gelişmeleri bir bir öğrenmek istiyorsanız TV8 ekranlarınızı renklendiren bu magazin programını mutlaka seyredin.

Saatler 12:30’a geldiğinde “Yemekteyiz” adlı yemek programı ile yeni bir haftanın yeni bölümü yayında olacak. Final gününden sonra yeni yarışma cılarıyla yeni bir haftaya giren programda yine heyecan dolu dakikalar sizleri bekliyor. 15:15’de “Gerçeğin Peşinde” adlı faili meçhul cinayet olayları üzerinde duran güncel yaşam programı ekranlara yansıyacak. Üstelik sadece cinayet olayları da değil tüm kayıp dosyaları da detaylı şekilde araştırıp gerçeklerle buluşturulmaya çalışılıyor.

20:00’da ise “O Ses Türkiye” adlı yarışma programı ile akşam kuşağına başlanıyor. Sesine ve kendine güvenen deneyimli yarışmacılar, jüri karşısında yine birbirinden özgün sesleriyle performanslarını sergileyecek. 00:15’de “Yemekteyiz” adlı yemek programının tekrar bölümünü izleyebilirsiniz. 02:15’de gün ortasında yayına giren “Gerçeğin Peşinde” adlı program sizlerle. Daha sonra 04:45’de “Oynat Bakalım”, 06:00’da ise “Çok Güzel Hareketler Bunlar” adlı iki programın tekrar bölümü sevenleriyle buluşuyor.