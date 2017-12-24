TV8 yayın akışında bugün neler var? - 24 Aralık Pazar

24 Aralık Pazar günü TV8, sabah 06:00’da “Çok Güzel Hareketler Bunlar” adlı eğlence programı ile yayın akışını başlatıyor. Eğlencenin hız kesmeden devam ettiği renkli programda, birbirinden komik skeçler görebileceksiniz. Sabaha erken başlayanlardansanız ailenizle birlikte seyretmeyi sakın unutmayın. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “O Ses Türkiye” adlı yarışma programı ekranlara dahil oluyor. Birbirinden keyifli anlar yaşatan yarışmacılar, ünlü jüri kadrosu karşısında başarılarını sergileyecek. Kanala ait yayın akışı hakkında daha detaylı bilgi edinmek için haberimizi takipte kalabilirsiniz.

Sabah ilk olarak “Çok Güzel Hareketler Bunlar” adlı komedi dolu eğlence programı ile güne renkli başlangıç yapacaksınız. Renkli ve keyifli skeçler karşısında gülmelere doyamayacak ve sabah ınızı daha eğlenceli hale getireceksiniz. Hemen ardından 07:15’de “Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular” adlı yarışma programı sizlerle olacak. Genel kültürden sağlığa, yaşamdan tarihe kadar geniş soru gamına sahip olan yarışmayı seyrederken siz de ekranlarınız karşısında yarışma imkanı bulabileceksiniz.

Saatler 09:30’u gösterdiğinde “Maşa ile Koca Ayı” adlı çizgi film ekranlara giriyor. Renkli ve eğlenceli çizgi filmi, her hafta aynı saatte çocuklarınızla birlikte izleyebilirsiniz. Saat 10:00’da “8X8” adlı programda dikkat çekici sahneleri izleyebileceksiniz. En ilginç, en eğlenceli ve en başarılı şekilde gibi farklı kategorilerde listelenen sahneleri seyrederken güzel bir TV keyfi gerçekleştirebilirsiniz.

11:45’de “Arda ile Omuz Omuza” adlı yemek programı ekranlardaki yerini alıyor. Enfes tatta lezzetlere imza atan programda, yine muazzam tatta yemekler tadabileceksiniz. Üstelik yapılan tariflerin püf noktaları ve servis önerileri hakkında da ayrıntılı tüyolar edinebileceksiniz. Saat 12:45’e geldiğinde “Magazin 8” adlı eğlence dolu program ile baş başa kalacaksınız. Magazin gündemine dair sıcak gelişmeleri ekranlara getiren yayından yine farklı bilgiler edinebileceksiniz. Sanatçılardan ünlülere kadar pek çok kesime ait birbirinden hayret edici haberler sizleri bekliyor.

Saat 15:15’de “Güldür Güldür” adlı her kesiti eğlence dolu program ekranlarınıza dahil olacak. 7’den 70’ herkesi güldürmeyi başaran skeçler karşısından tüm ailenizle birlikte keyifli bir hafta sonu geçirebilirsiniz. Akşam kuşağında ise 20:00’da “O Ses Türkiye” adlı ses yarışmasını izleyebileceksiniz. Türkiye’nin ve dünyanın farklı kesimlerden katılan yarışmacılar, güçlü sesleriyle hem seyircileri hem de ekranları karşısındaki seyircilerini büyüleyecek. Gece kuşağında ise gün ortasında ekranlara gelen sevilen programların tekrar bölümlerini takip edebilirsiniz.