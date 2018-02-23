TV8 yayın akışında bugün neler var? - 23 Şubat Cuma

Sabah 06:45’de “Günaydın Doktor” adlı sağlık programının yepyeni bölümü başlıyor. Alanında uzman hekimlerin sunduğu bilgiler ışığında pek çok sağlık problemine yanıt bulunuyor. Ardından saat 08:00’da “Çok Güzel Hareketler Bunlar” adlı renkli ve eğlence dolu program yayında dikkati çekiyor. Eğlence ve keyif dolu anlar vaat eden programı izlerken komedi dolu pek çok skeçle karşılaşacaksınız.
Saatler 08:30’a geldiğinde, “Maşa ile Koca Ayı” adlı çizgi film ekranlardaki yerini alıyor. Hafta içi her gün yayına başlayan çizgi film, renkli kareleri ile çocukların masum eğlencesi oluyor. Ardından 08:45’de “Gel Konuşalım” adlı magazin programı başlayacak. Seda Akgün ve Hakan Ural ortaklığı ile hafta içi her gün TV8 ekranlarına getirilen yayından magazin dünyasına özgü pek çok gelişmeleri öğrenebilirsiniz.
10:45’de “Survivor Konuşalım” adlı program yayına geçecek. Ada hayatında gelişen ve yarışmacılar arasında farklı çekişmelere yol açan olaylar detaylı şekilde bu programda ele alınıyor. Ardından saat 13:00’da “Gerçeğin Peşinde” adlı canlı yayın programı başlayacak. Yaşanmış pek çok acıklı hayat öyküsüne bu programda tanıklık edebilirsiniz. İzine rastlanılamayan kayıplar ve cinayet olayları tek tek ele alınarak çözüme kavuşturulmaya devam ediyor.
15:45’de “Yemekteyiz” adlı enfes yemek lezzetlerinin hazırlandığı yarışma programında büyük gün! Hafta finalistinin belirleneceği bugünkü bölümde yine birbirinden farklı olaylar gelişiyor. Büyük ödülün sahibi olacak yarışmacıyı merak ediyorsanız bugünkü bölümü sakın kaçırmayın! 20:00’da “Survivor 2018” adlı yarışma programının yepyeni bölümü ekranlarınızda. Zorlu parkurlara karşı mücadele gösteren yarışmacıların performanslarını izlerken heyecan dolu anlar geçirebilirsiniz. Gece kuşağında ilk olarak 00:15’de “Yemekteyiz” adlı yemek programının tekrarı karşınıza çıkıyor. Ardından da 04:00’da “Gerçeğin Peşinde”, 05:15’de ise “Gel Konuşalım” adlı iki program yayına geçecek.