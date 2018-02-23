TV8 yayın akışında bugün neler var? - 23 Şubat Cuma

23 Şubat Cuma gününe ait TV8 yayın akışı, sabah 06:45’de “Günaydın Doktor” adlı sağlık programının yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alıyor. Sağlıklı yaşama özgü detaylı noktaları vurgulayan programı, hafta içi her sabah TV8 ekranlarınızdan izleyebileceksiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Survivor 2018” adlı yarışma programının yeni bölümü sizlerle olacak. Ada yaşantısında yine birbirinden renkli ve kıyasıya devam eden anlar yaşanacak. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin devamını inceleyebilirsiniz.

