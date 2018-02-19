TV8 yayın akışında bugün neler var? - 19 Şubat Pazartesi

Sabah 06:15’de “Arda ile Omuz Omuza” adlı sevilen yemek programı sizlerle olacak. Birbirinden lezzetli, nefis ve çeşitli yemek tariflerini detaylı şekilde ekranlarınızdan öğrenebileceksiniz. Ardından 06:45’de “Günaydın Doktor” adlı sağlık programı ekranlardaki yerini alıyor. Sağlıklı yaşama dair detaylı noktalara değinen program, uzman hekimleri ile hem stüdyo konuklarını hem de ekranları başındaki seyircilerini bilgilendirecek.
08:00’da “Çok Güzel Hareketler Bunlar” adlı keyifli ve eğlence dolu program sizlerle olacak. Komedi dolu skeçlerle zenginleştirilen programı izlerken renkli bir sabaha başlangıç yapabileceksiniz. 08:45’de “Maşa ile Koca Ayı” adlı sevilen çizgi film yayın akışına geçecek. Çocukların renkli çizgi filmini, siz de kendi çocuklarınızla birlikte seyrederek mutlu anlar yaşayabilirsiniz.
09:00’da “Gel Konuşalım” adlı magazin programı yayına akışına yansıyor. Magazin gündemine dair tüm gelişmelerin detaylandırıldığı renkli yayında, pek çok VTR ile karşılaşabileceksiniz. Ünlüler dünyasına özgü tüm merak ettiklerinizi, TV8 ekranlarınızdan öğrenebilirsiniz. Hakan Ural ve Seda Akgün ortaklığı ile sunulan magazin programını seyrederken keyifli ve eğlence dolu anlar geçirebilirsiniz.
Saat 11:00’da “Survivor Konuşalım” adlı program ekranlara geliyor. Survivor 2018 sezonundaki ada hayatını detayları ile öğrenmek istiyorsanız bu renkli ve heyecan dolu programı seyretmeyi unutmamalısınız. Ardından 13:00’da “Gerçeğin Peşinde” adlı canlı yayın programı sizlerle olacak. Gün ortasını başlatan canlı yayında, yine birbirinden farklı kayıp dosyaları ve yaşanmış cinayet olayları üzerine duruluyor.
15:45’de “Yemekteyiz” adlı yemek programı ile yayın akışı devam ediyor. Birbirinden güzel yemek tariflerini gözler önüne seren yarışma programında, yine yepyeni bir hafta sizlerle olacak. 20:00’da yerli bir sinema ile film keyfi yapabileceksiniz. Film keyfinden sonra 22:15’de “İnsanlar Alemi” adlı renkli ve komedi dolu bir program daha ekranlara getirilecek. Sevilen programı, ailenizle birlikte seyrederek eğlence dolu bir akşam geçirebilirsiniz. 00:15’de “Yemekteyiz” adlı renkli yemek programının tekrar bölümü ekranlardaki yerini alacak. Ardından 02:15’de “Gerçeğin Peşinde”, 04:15’de ise “Gel Konuşalım” adlı gündüz kuşağına ait iki programın tekrarını izleyebileceksiniz.