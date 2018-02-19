TV8 yayın akışında bugün neler var? - 19 Şubat Pazartesi

19 Şubat Pazartesi gününe ait olan TV8 yayın akışı, sabah 06:15’de “Arda ile Omuz Omuza” adlı enfes yemeklerin pişirildiği yemek programı ile güne başlıyor. Sevilen programı hafta içi her gün ekranlarınızdan seyredebilirsiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da yerli bir sinema filmi karşınıza çıkacak. Sinema filmini izlerken hem keyifli hem de heyecan dolu kesitler hakkında bilgi edinebileceksiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

