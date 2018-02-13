TV8 yayın akışında bugün neler var? - 13 Şubat Salı

13 Şubat Pazartesi gününe ait olan TV8 yayın akışı sabah 06:45’de “Günaydın Doktor” adlı sabah programı ile ekranlara dahil olacak. Sağlıklı yaşama dair tüyoların sunulduğu yayında yine uzman hekimlerin katılımı ile pek çok farklı sağlık konusu ele alınacak. Akşam saatlerinde ise “Yetenek Sizsiniz Türkiye” adlı yetenek yarışmasının yeni bölümü ekranlara merhaba diyecek. Deneyimli ve ünlü jüri kadrosu karşısına yine yetenekleri konusunda güvenen pek çok yarışmacı çıkıyor. Keyif dol anlar yaşatan programı sakın kaçırmayın! Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin devamını takipte kalabilirsiniz.

Sabah saat 06:45’de “Günaydın Doktor” adlı sağlık programı ile karşılaşacaksınız. Sağlıklı yaşama özgü pek çok konuda bilgi edinmek hafta içi her gün aynı saatte bu programın tekrarını seyredebilirsiniz. Ardından 08:00’da “Çok Güzel Hareketler Bunlar” adlı keyifli ve macera dolu eğlence programı başlıyor. Komedi dolu skeçleri ile ekranlara gelen programı sabah ın ilk saatlerinde çocuklarınızla birlikte izleyerek mükemmel bir güne başlangıç yapabilirsiniz.

09:15’de “Maşa ile Koca Ayı” adlı renkli ve eğlence dolu çizgi film karşınıza çıkacak. Çocukların severek seyrettiği çizgi film her gün ekranlarınıza geliyor. Siz de güne güzel bir başlangıç için bu çizgi filmi çocuklarınızla birlikte izleyebilirsiniz. Ardından 09:30’da “Gel Konuşalım” adlı magazin programı sizlerle olacak. Magazin dünyasına özgü sıcak gelişmeleri ele alan yayın, Seda Akgül ve Hakan Ural ortaklığı ile hafta içi her gün aynı saatte sevenleri ile buluşuyor.

12:45’de “Gerçeğin Peşinde” adlı yaşanmış gerçekleri ile alan canlı yayın programı ile karşılaşacaksınız. Kayıp dosyalarından yaşanmış pek çok cinayet olaylarına kadar tüm yaşananlar tek tek ele alınıyor ve yapılan düzenli araştırmalarla öğrenilmek istenen pek çok konu açıklığa kavuşuyor.

15:45’de “Yemekteyiz” adlı yemek programının yepyeni bölümü ile yeni bir haftaya merhaba diyebilirsiniz. 5 farklı yarışmacı ile sırası ile hünerlerini gösteriyor. Yemeklerin lezzetinden sofra düzenine kadar tüm konular puanlanacak ve hafta finalinin son günü de kazanan şanlı kişi açıklanacak. Akşam saatlerinde ise “Yetenek Sizsiniz Türkiye” adlı yetenek programı ile mükemmel bir akşama hazır olun. Eğlenceli anlar sunan program, birbirinden başarılı yarışmacıların yetenek performansları ile hem jürileri hem stüdyo konuklarını hem de ekranları başındaki seyircilerini memnun etmeyi başarıyor.

23:15’de “İnsanlar Alemi” adlı komedi dolu programın tekrarı ekranlarınıza dahil olacak. Gece kuşağında da sevilen programların tekrar bölümleri ekranlarınıza dahil oluyor. 00:15’de “Yemekteyiz” adlı yemek programının tekrarını seyredebileceksiniz. Ardından 02:15’de “Gerçeğin Peşinde”, 04:15’de ise “Gel Konuşalım” adlı gündüz kuşağına ait olan iki programın tekrar bölümü ile karşılaşacaksınız.