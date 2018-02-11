TV8 yayın akışında bugün neler var? - 11 Şubat Pazar

11 Şubat Pazar gününe ait olan TV8 yayın akışı, 06:00’da “Çok Güzel Hareketler Bunlar” adlı eğlence ve neşe dolu programla ekranlara gelecek. Keyifli anlar vaat eden programı, sabahın ilk saatlerinde çocuklarınız eşliğinde seyredebilirsiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Survivor 2018” adlı yarışma programı ile büyük bir gece yaşanacak. Heyecanı doruklara çıkaran renkli yayını pür dikkat seyredecek ve pazar akşamınızın nasıl geçtiğine hayret edeceksiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

