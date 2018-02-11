TV8 yayın akışında bugün neler var? - 11 Şubat Pazar

Sabah 06:00’da “Çok Güzel Hareketler Bunlar” adlı komedi dolu skeçler sunan program hayranları ile buluşuyor. Her karesi kahkahalara boğan, anlarınızı renkli kılan bu eğlenceli yayını seyrederek çocuklarınızla birlikte keyif dolu anların tadını çıkartabilirsiniz. Ardından 07:00’da “Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular” adlı yarışma programı yayına başlıyor. Genel kültürden tarihe kadar daha pek çok kulvarda yarışmayı sağlayan programı seyrederken kendinizi de yarışacak ve heyecan dolu anlara tanıklık edeceksiniz. 09:00’da “5’er Beşer” adlı komedi programı ekranlarınızda. Güçlü ve profesyonel oyuncu kadrosu ile öne çıkan yayını izlerken birbirinden farklı skeçlerle karşılaşacaksınız.
Saatler 11:30’a geldiğinde “Arda ile Omuz Omuza” adlı enfes yemeklerin pişirildiği renkli yemek programı sizlerle oluyor. Birbirinden lezzetli, sağlıklı ve değişik tariflerin pratikçe hazırlandığı yayını izlerken tarih defterlerinizi de baş ucunuzda bulundurmalısınız. Not ettiğiniz tarifleri hemen mutfağınızda yaparak çocuklarınıza ve sevdiklerinize lezzetli anlar yaşatabilirsiniz.
12:30’da “Magazin 8” adlı farklı magazinsel olayları ele alan program ekranlarınıza dahil olacak. Ünlülerin ve sanatçıların yaşamları, eserleri, sahne aldıkları yerler, kameralara yakalandıkları İstanbul sokakları ve daha pek çok fazlası Magazin 8’de. Pazar sabahınızı heyecanlı ve eğlenceli kılmak istiyorsanız sakın bu programı kaçırmayın. 15:15’de “Survivor Panorama Haftasonu” adlı bir yarışma programı daha sizlerle. Heyecan dolu anlar yaşatan programıı, gün ortasında kahvenizi yudumlarken seyredebilirsiniz.
20:00’da “Survivor 2018” adlı yarışma programı ekranlarınıza dahil olacak. Yepyeni bölümü ile yayına geçen sürükleyici yarışma programı, birbirinden farklı yarışmacıları ile yine farklı bir ada hayatını gözler önüne serecek. Sezonun yeni yarışmasını artık keyif içinde seyredebilirsiniz. . 00:15’de “Magazin 8” adlı magazin programı tekrarı ile yine hayranlarını TV8 ekranlarında toplayacak. 02:45’de “Bilginiz Olsun” adlı programın tekrarını izleyebileceksiniz.03:30’da “8x8” adlı farklı konularda VTR’ler sunan ve renkli anlar yaşatan yayın karşınıza geçiyor. Daha sonra 05:00’da ise “Arda ile Omuz Omuza” adlı program tekrar bölümü ile yayına başlıyor.