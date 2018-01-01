TV8 yayın akışında bugün neler var? - 1 Ocak 2018

1 Ocak 2018 Pazartesi günü TV8 yayın akışı sabah, 06:30’da “Arda ile Omuz Omuza” adlı yemek programı ile başlangıç yapıyor. Birbirinden leziz yemek tarifleriyle yeni bir yıla uyanmak istiyorsanız sakın seyretmeyi unutmayın. Üstelik yapılan lezzetlere dair farklı servis önerileri ve püf noktaları da öğrenme imkanı elde edeceksiniz. Akşam saatlerinde ise “O Ses Türkiye” adlı ses yarışması ile renkli bir TV saati sizlerle olacak. Dünyanın ve Türkiye’nin farklı köşelerinden katılan başarılı yarışmacılar, birbirinden başarılı performansları karşısında yine hem stüdyo konuklarını hem jüri kadrosunu hem de ekranları karşısındaki seyircilerini eğlendirecek. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Sabahın ilk saatlerinde “Arda ile Omuz Omuza” adlı nefis lezzetlere imza atan ünlü program ile karşılaşacaksınız. Yılbaşı sabah ına erken başlamak istiyorsanız ilk olarak bu renkli yemek programını seyredebilirsiniz. Ardından 06:45’de “Günaydın Doktor” adlı birbirinden farklı sağlık konularına değinen yaşam programı yayın akışına girecek. Sağlıklı yaşama dair farklı bilgilerin paylaşıldığı programı izleyerek keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. 08:00’da Oynat Bakalım” adlı yayın ile pek çok komik kısa video lar seyredebileceksiniz. Sevilen eğlence dolu yayın ile komedi dolu anlar yaşayabilirsiniz.

09:15’de “Maşa ile Koca Ayı” adlı çizgi film yayın akışına dahil oluyor. Renkli ve keyifli çizgi filmi, hafta içi her gün çocuklarınızla birlikte seyredebilirsiniz. 09:30’da “Gel Konuşalım” adlı magazin programı yayına başlıyor. Hakan Ural ve Seda Akgül ortaklığı ile sunulan yayında, yeni yılın ardından pek çok magazin haberiyle karşılaşacaksınız. Sanatçılardan ünlülere kadar pek çok kesim hakkında merak ettiklerinizi bu magazin programından öğrenebileceksiniz.

Saatler 12:30’u gösterdiğinde yeni yılın ilk haftası yeni yarışmacılarla “Yemekteyiz” adlı yemek programı yayınlanacak. Farklı şehirde farklı yarışmacılarla mükemmel bir yeni bölüme hazır olun. Leziz yemeklerin pişirildiği ve enfes bir masa eşliğinde ikram edildiği programı sakın seyretmeyi unutmayın. 15:15’de “Gerçeğin Peşinde” adlı güncel yaşam programı ekranlardaki yerini alacak. Yine faili meçhul cinayetlerden kayıp dosyalarına kadar daha pek çok acıklı yaşam hikayesi ele alınacak. Muhabir kadrosunun araştırmaları ile gün yüzüne çıkan olaylar karşısında bazen hüzünlenebilir bazen de şaşırtıcı olaylar karşısında hayrete düşebilirsiniz.

20:00’da “O Ses Türkiye” adlı ses yarışması ekranlardaki yerini alıyor. Ünlü jüri kadrosu karşısında performanslarını sergileyen yarışmacıları seyrederken hem eğlenebilir hem de akşamınızı renklendirebilirsiniz. 00:15’de “Yemekteyiz” adlı yemek yarışmasının tekrarını izleyebileceksiniz. Daha sonra 02:15’de “Gerçeğin Peşinde” adlı yaşam programının tekrar bölümü başlıyor. 04:45’de ise “Oynat Bakalım” adlı komik video yayını karşınıza çıkıyor.