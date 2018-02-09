TV8 yayın akışında bugün neler var? - 09 Şubat Cuma

09 Şubat Cuma gününe ait olan TV8 yayın akışı, sabah 06:45’de “Günaydın Doktor” adlı sağlık programının yepyeni bölümü ile ekranlar karşısına geçiyor. Sevilen renkli programı izlerken sağlıklı yaşama dair pek çok konuda bilgi edinebileceksiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Küçük Esnaf” adlı yerli sinema ile film keyfine doyabileceksiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

Sabah 06:45’de “Günaydın Doktor” adlı sağlık programının yepyeni bölümü ekranlarınızda. Beslenme, spor diyet ve sağlıklı yaşama özgü daha pek çok konu hakkında detaylı bilgiler sunulmaya devam ediyor. Program, alanında uzman hekimlerin katılımı ile daha heyecanlı ve bilgilendirici hale gelecek. 08:00’da “Çok Güzel Hareketler Bunlar” adlı renkli ve komedi dolu program yayına başlıyor. Sevilen programı izlerken komik skeçler karşısında çok eğlenecek ve gülmelere doyamayacaksınız.

09:15’de “Maşa ile Koca Ayı” adlı renkli çizgi filmini seyredebilirsiniz. Çocukların masum eğlencesi olan bu çizgi film her gün TV8 ekranları karşısına çıkıyor. Hatta çocuklarınızla birlikte seyrederek onların mutlu ve keyifli anlarını tanıklık edebilirsiniz. 09:30’da “Gel Konuşalım” adlı magazin programı yayına geçecek. Seda Akgül ve Hakan Ural ortaklığı ile sunulan yayında, magazine özgü tüm gelişmelerden bilgi sahibi olabileceksiniz. Sanatçıların ve daha pek çok ünlü camiasının hayatlarına dair gelişmeler özel olarak hazırlanmış VTR’ler ile ekranlara sunuluyor.

Saat 12:45’de “Gerçeğin Peşinde” adlı güncel yaşam programı ile gün ortası başlıyor. Tüyler ürperten kayıplar ve cinayet olayları hakkında araştırılmaya devam ediyor. Yaşanmış pek çok acıklı hayat hikayesini ayrıntılı şekilde bu yayından öğrenebileceksiniz. 15:45’de “Yemekteyiz” adlı yemek programının yeni bölümü ekranlara geçiyor. Programda bugün hafta finali gerçekleşecek ve kazanan şanslı yarışmacı belirlenecek.

20:00’da “Küçük Esnaf” adlı komedi dolu film yayında yerini alıyor. Eğlenceli anlar yaşatan filmi çocuklarınızla birlikte izleyerek eğlencenin tadına varabilirsiniz. Gece kuşağında da gündüz başlayan pek çok programın tekrarı ekranlara dahil oluyor. 00:45’de “Yemekteyiz” adlı yemek programının tekrarını bir kez daha izleyebileceksiniz.Hafta finalinde neler yaşandığını merak ediyorsanız hemen ekranlarınız karşısına geçebilir ve tüm yaşananları takip edebilirsiniz. 03:15’de “Gerçeğin Peşinde”, 05:15’de “Gel Konuşalım” adlı iki renkli programın tekrarı yayında dikkati çekiyor.