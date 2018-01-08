TV8 yayın akışında bugün neler var? - 08 Ocak Pazartesi

08 Ocak Pazartesi gününe ait TV8 yayın akışı, sabah06:30’da “Günaydın Doktor” adlı sağlık üzerine konuşan renkli program ile güne başlangıç yapacak. Birbirinden faydalı sağlık tüyoları, hastalıklara karşı öneriler, beslenme listeleri, sağlıklı gıdalar ve sporun önemi gibi daha pek çok konudaki aydınlatıcı bilgiler ekranlarınıza tek tek aktarılıyor. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “O Ses Türkiye” adlı yarışma programının yeni bölümünü seyredebileceksiniz. Yarışmada yine birbirinden başarılı yarışmacıların müthiş performansları karşısında etkilenebilir ve ekranlarınız karşısına bağlı kalabilirsiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında tüm merak ettiğiniz detaylar haberin devamında…

Sabah ilk olarak “Günaydın Doktor” adlı program ile güne merhaba diyebileceksiniz. Güne erken başlamak gibi bir alışkanlığınız varsa hafta içi her gün aynı saatte bu sevilen yayınını takip edebilirsiniz. Daha sonra 08:00’da “Çok Güzel Hareketler Bunlar” adlı komedi dolu skeçleriyle öne çıkan eğlenceli program başlıyor. Küçükten büyüğüne herkesin severek seyrettiği yayını siz de çocuklarınızda birlikte kahvaltı saatlerinizde izleyebilirsiniz.

09:15’de “Maşa ile Koca Ayı” adlı renkli çizgi film ile yayın akışı devam ediyor. Çocukların masum eğlencesi olan bu filmi izlerken siz de komik ve eğlence dolu anlar geçirebilirsiniz. 09:30’da “Gel Konuşalım” adlı magazin programı ekranlarınızda. Seda Akgül ve Hakan Ural ortaklığı ile sunulan yayında, yine magazin dünyasının derinlerine iniliyor ve sanat camiasına ait tüm merak edilen gelişmeler ekranlara geliyor. Magazin konularına ilgi duyuyorsanız TV8 ekranlarından her gün aynı saatte merak ettiklerinize yanıt bulabilirsiniz.

12:45’de “Gerçeğin Peşinde” adlı yaşam programı yayına dahil oluyor. Cinayet olaylarından kayıplara kadar tüm yaşanan acıklı hikayeler seyirciler karşısından tartışılıyor ve çözüm yolları aranmak için hemen harekete geçiliyor. Bu hafta yaşanılanlar karşısında yine hayrete düşebilir ve bazen de hüzün dolu anlara bürünebilirsiniz. 15:45’de “Yemekteyiz” adlı yemek programı ile yepyeni bir hafta sizleri bekliyor. Farklı yarışma cılar, farklı lezzetler ve farklı sunumlar… Heyecan dolu anlar yaşatan ve bazen de güldürmeyi başaran yemek programını izlemeyi unutmayın.

20:00’da “O Ses Türkiye” adlı ses yarışması ekranlara gelecek. Başarılı yarışmacılar, etkileyici performansları ile hem jüri kadrosunu hem seyircileri hem de stüdyo konuklarını eğlendirmeyi başarıyor. 00:15’de “Yemekteyiz” adlı renkli yayınını tekrar bölümü sayesinde bir kez daha izleyebilirsiniz. Daha sonra 02:15’de “Gerçeğin Peşinde”, 04:15’de ise “Gel Konuşalım” adlı iki renkli program daha yayına giriş yapıyor.