TV8 yayın akışında bugün neler var? – 05 Mart Pazartesi

Sabah 06:15’de “Arda ile Omuz Omuza” adlı nefis yemek tariflerinin yapıldığı renkli program ekranlarınıza yansıyor. Birbirinden lezzetli tariflerin yapıldığı yayından mutfaklarınıza ve sofralarınıza renk katacak farklı tarif seçeneklerine rastlayabileceksiniz. 06:45’de “Günaydın Doktor” adlı sabah programı ekranlara geçiyor. Sağlıklı yaşama özgü farklı bilgilerin sunulduğu programı hafta içi her sabah TV8 ekranlarınız karşısından seyredebilirsiniz. 08:00’da “Çok Güzel Hareketler Bunlar” adlı eğlence dolu program sizlerle olacak. Eğlencenin hız kesmeden devam ettiği programda komedi dolu skeçleri izlerken adeta kahkahalara boğulacaksınız.
08:30’da “Maşa ile Koca Ayı” adlı çizgi film ekranlara geçiyor. Renkli çizgi filmi seyrederken çocuklarınızla birlikte keyifli anlar geçirebilirsiniz. 08:45’de “Gel Konuşalım” adlı canlı magazin programı sizlerle olacak. Seda Akgül ve Hakan Ural ortaklığı ile sunulan magazin programını hafta içi her sabah seyrederek hareketli bir sabah yaşayabilirsiniz. Ünlülerin hayat hikayelerinden kliplerine, sahne aldıkları mekanlardan İstanbul’un nezih semtlerinde yakalandıkları anlara kadar tüm magazinsel detay ekranlarınıza aktarılacak.
10:45’de “Survivor Panorama” adlı ada hayatını yorumlayan canlı yayın programı ile karşılaşacaksınız. Survivor 2018 programında neler olduğunu ve ada hayatının gidişatını bu renkli yayın gözler önüne seriyor. 13:00’da “Gerçeğin Peşinde” adlı canlı yayın programı ekranlarınız karşısına geçiyor. Yaşanmış hayat hikayelerinin ve acıklı olaylarının ayrıntılı şekilde ele alındığı yayında tüyler ürpertici pek çok ana tanıklık edebileceksiniz.
15:45’de “Yemekteyiz” adlı renkli yemek yarışması ekranlara geçiyor. Yeni bir haftaya başlayan programda, yepyeni yarışmacılar görev alıyor. İlk yarışmacının evinde gerçekleştirilen keyifli yemek saatinde renkli ve keyifli anlar yaşanacak. 20:00’da “Survivor 2018” adlı ada hayatını gözler önüne seren programın yeni bölümü başlıyor. Gece kuşağında ise ilk olarak 00:15’de “Yemekteyiz” adlı yemek programının tekrarına rastlayabileceksiniz. Ardından 02:15’de “Gerçeğin Peşinde”, 04:15’de ise “Gel Konuşalım” adlı iki renkli program sizlerle olacak.