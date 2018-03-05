TV8 yayın akışında bugün neler var? – 05 Mart Pazartesi

05 Mart Pazartesi gününe ait TV8 yayın akışı, sabah 06:15’de “Arda ile Omuz Omuza” adlı enfes yemek tariflerinin hazırlandığı program sizlerle olacak. Birbirinden lezzetli ve renkli yemek çeşitleri karşısında adeta hayret edecek ve her biri tarifi denemek için can atacaksınız. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Survivor 2018” adlı ada hayatını gözler önüne seren program ekranlar karşısına çıkacak. Yarışmacıların birbirleri ile verdikleri kıyasıya mücadele karşısında heyecan dolu anlar yaşayabileceksiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

