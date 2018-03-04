TV8 yayın akışında bugün neler var? – 04 Mart Pazar

04 Mart Pazar gününe ait TV8 yayın akışı, sabah 06:15’de “Ardanın Mutfağı” adlı enfes lezzetlerin pişirildiği renkli bir program ile güne merhaba diyecek. Akşam saatlerinde ise “Survivor 2018” adlı ada hayatını gözler önüne seren program ekranlarınız karşısına çıkacak. Kıyasıya devam eden yarışmayı sevdiklerinizle birlikte izleyerek güzel anlara tanıklık edebilirsiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi almak için haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Sabah 06:15’de “Ardanın Mutfağı” adlı enfes yemek tariflerinin hazırlandığı program sizlere olacak. Mutfaklarınıza zengin tatlar kazandırmak istiyorsanız bu renkli programda sunulan yemek tariflerine göz atabilirsiniz. Saatler 07:00’a geldiğinde, “Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular” adlı yarışma yayın akışına geçiyor. Genel kültürden tarihe kadar farklı kulvarlardaki sorularla yarışma imkanı sunan programı hem keyif içinde izleyebilir hem de kendinizi yarıştırma imkanı bulabilirsiniz. Ardından saat 09:00’da “5’er Beşer” adlı eğlence dolu renkli program ile karşılaşacaksınız. Komedi dolu skeçlerle yayına geçen programı hafta sonu sabah ı çocuklarınızla birlikte keyif içinde seyredebilir ve bol kahkahalı anlar geçirebilirsiniz.

11:30’da “Arda ile Omuz Omuza” adlı birbirinden seçkin yemek tariflerinin hazırlandığı yemek programı karşınıza çıkıyor. Damaklarınızı tatlandıracak enfes lezzetler karşısında kendinizi tutamayacak ve mutfaklarınıza doğru yol alacaksınız. Lezzetli, sağlıklı, bol malzemeleri ve renkli tarifler ile yemek masalarınız artık daha renkli hale dönüşecek. 12:30’da “Magazin 8” adlı canlı magazin programı ekranlarınız karşısında yerini alıyor. Magazin dünyasının tüm çalkantılarını ve renkli gelişmelerini bu magazin yelpazesinden kolayca öğrenebileceksiniz.

Saatler 16:15’e geldiğinde, “Survivor Panorama Hafta Sonu” adlı canlı yayın programı ekranlarınıza dahil oluyor. Hafta sonuna özel olarak yayınlanan canlı yayın programından ada hayatına ait son gelişmeleri izleyebileceksiniz.

Akşam saatlerinde ise “Survivor 2018” adlı yarışma programının yeni bölümü başlıyor. Adada gelişen olayları, çatışmaları ve farklı olayları yine bu yeni bölümden inceleyebilirsiniz. Gece kuşağında sevilen programların ve dizilerin tekrar bölümleri karşınıza çıkıyor. İlk olarak 00:15’de karşılıklı mücadeleyi gözler önüne seren “Boks Gecesi” adlı program boks severlerle buluşacak. Ardından 01:30’da “Magazin 8” adlı renkli ve keyifli bir yayın daha sizlerle. Magazin dünyasının tüm güncel gelişmelerini bu tekrar bölümü ile öğrenebileceksiniz. 04:00’da “Bilginiz Olsun” adlı program ekranlara dahil oluyor. 04:45’de ise “8X8” adlı eğlenceli anlar yaşatan program yayın akışında bulunuyor.