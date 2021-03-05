Tuzla'da villanın çatısında yangın çıktı

İstanbul Tuzla'da site içerisinde bulunan villanın çatısında çıkan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Ölü ya da yaralı olmazken, villada büyük çapta hasar oluştu.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Tepeören Mahallesi Eski Ankara Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan site içerisindeki bir villada çıktı. Özel bir site içersinde bulunan villanın çatı katından alevler yükselmeye başladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucunda yangın tamamen söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, villada büyük çapta hasar oluştu. Öte yandan, villada yaşayanlar basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.