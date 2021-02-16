İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Tuzla Aydınlı Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi'nde saat 10.30 sıralarında çok sayıda araç buzlanan yolda kaldı. Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına park ederken bazıları ise patinaj çekerek ilerlemeye çalıştı. Yolda kalanların bazıları ise araçlarına zincir taktı. Yol, bir saat süre çalışmaların ardından trafiğe açıldı.
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Tuzla'da ulaşıma kar engeli! Çok sayıda araç yolda kaldı
DHA | 16 Şubat 2021 Salı - 11:05 | Son Güncelleme : 16 02 2021 - 12:24