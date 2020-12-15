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Tuzla'da koca dehşeti! Korkunç anlar saniye saniye kamera...
İstanbul Tuzla'da Seher Çatalca isimli kadın, kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Eşini feci şekilde öldüren zanlı Ceyhun Çatalca ise olay yerinden kaçtı. Seher Çatalca'nın alışverişten döndükten sonra çocuklarını eşine teslim etmesi ile yaralı haldeyken bir akrabası tarafından kaldırıma çıkarıldığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.