Tuzla'da kimyasalı döken kamyonlar yakalandı

Tuzla'da kokuya neden olan kimyasal maddeyi döken 4 kamyon yakalandı

Tuzla’da atık su kolektör hattına kaçak kimyasal atık deşarj edilmesinin ardından bölgede o gün görev yaptığı iddia edilen vidanjörler, örnek alınmak üzere Orhanlı Polis Merkezi Amirliğine getirildi.Olay yeri inceleme ekipleri vidanjörlerden tek tek numune alıp laboratuvara gönderildi.