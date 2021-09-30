Tuzla'da fabrika yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi
Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA) | 30 Eylül 2021 Perşembe - 15:04 | Son Güncelleme : 30 09 2021 - 15:10
İstanbul Tuzla İçmeler Mahallesi'nde bulunan ambalaj fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Tuzla İçmeler Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 2 bin metrekarelik bir alana kurulu ambalaj fabrikasında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Tuzla
Kartal Ataşehir
Kadıköy Ümraniye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.