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Tuzla'da fabrika yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA) |  30 Eylül 2021 Perşembe - 15:04 | Son Güncelleme : 30 09 2021 - 15:10

İstanbul Tuzla İçmeler Mahallesi'nde bulunan ambalaj fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.


Tuzla İçmeler Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 2 bin metrekarelik bir alana kurulu ambalaj fabrikasında yangın çıktı. 
 
İhbar üzerine olay yerine Tuzla Kartal Ataşehir Kadıköy Ümraniye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. 
 
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Tuzla yangın fabrika yangını
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