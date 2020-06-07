07 Haziran 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 110.022 0.44 EURO 7,6430 -0.20
USD 6,7690 0.25 ALTIN 366,710 -1.46
CANLI BORSA
TÜMÜ

Tuzla Camisi'ne Bizans bayrağı astılar

DHA |  07 Haziran 2020 Pazar - 14:31 | Son Güncelleme : 07 06 2020 - 14:33

Güney Kıbrıs'ta son bir haftadır camilere yönelik provokasyon saldırıları devam ediyor. Larnaka'da bulunan Tuzla Camisi'nin duvarına Bizans bayrağı asıldı.


Güney Kıbrıs'ta son bir haftadır camilere yönelik provokasyon saldırıları devam ediyor. Larnaka'da bulunan Tuzla Camisi'nin duvarına Bizans bayrağı asıldı.
 
Limasol'da bulunan Köprülü Camisi'nin avlusuna molotofkokteyli atılıp duvarlarına İslam ve göçmen karşıtı yazıların yazılmasının ardından bu kez de Larnaka'da bulunan Tuzla Camisi'nin duvarına Bizans bayrağı asıldı.
 
Olay, Larnaka’da Hamit Bey Sokağı'nda meydana geldi. Bölgedeki Tuzla Camisi olarak bilinen camiye kimliği bilinmeyen şahıs veya şahıslar tarafından Bizans bayrağı asıldı.
 
Kısa bir açıklama yapan Din İşleri Başkanı Talip Atalat, yapılanın bir provakasyon olduğunu belirterek, olayı kınadı. Atalay, suçluların derhal bulunması çağrısı yaptı. Rum Kilisesi yetkililerinin ise Tuzla Camisi'nde inceleme yapmaya gittiği öğrenildi.

ETİKETLER

güney kıbrıs tuzla cami
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.