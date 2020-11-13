13 Kasım 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.291 1.54 EURO 9,0410 -0.62
USD 7,6430 -0.60 ALTIN 462,520 -0.30
CANLI BORSA
TÜMÜ

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı koronavirüse yakalandı

AA |  13 Kasım 2020 Cuma - 21:36 | Son Güncelleme : 13 11 2020 - 21:36

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.


Yazıcı Twitter hesabından Kovid-19 testine ilişkin videolu bir  paylaşımda bulundu.
 
Genel sağlık durumunun iyi olduğu belirten Yazıcı, evde karantinada  olduğu kaydetti.
 
Yazıcı, videolu mesajında ise "Dün ufak tefek ağrılarla birlikte  geceleyin ateşim çıktı. Film çekildi, bu filmdeki belirtilerle ve bugün  yaptırdığım PCR testi ile Kovid-19 testim pozitif çıktı. Bunu kendim duyurmak  istedim. Dün biraz ateşim çıktı, halsizlik falan vardı. Bugün daha iyiyim.  İnşallah dualarınızı bekliyorum. Allah tüm hastalara şifa versin." ifadelerini  kullandı.

ETİKETLER

Tuzla koronavirüs pozitif
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.