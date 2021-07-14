Tuz Gölü'ndeki flamingo ölümlerine ilişkin iki bakandan açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli denize müsilajın temizlenmesi için midye bıraktı. Programda Bakan Kurum ve Bakan Pakdemirli Tuz Gölü'ndeki flamingo ölümleriyle ilgili açıklama yaptı.

Dünyadaki en büyük doğal üreme kolonisi olan Tuz Gölü’ne gelen flamingoların yavruları, Tuz Gölü’nün ortasındaki kreş alanında susuzluktan öldü. Drone ile çekilen görüntüler sosyal medyada yüz binlerce kez izlenirken, on binlerce de tepki yağdı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tuz Gölü'ndeki flamingo ölümlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.