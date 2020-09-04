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Tuz Gölü'nde müthiş yarış! Roketler ateşlendi...
Tuz Gölü'nde gerçekleşen yarışlarda öğrencilerin hazırladığı roketler ateşlenerek gökyüzüyle buluştu.
ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde düzenlenen roket yarışması Tuz Gölü'nde başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve Teknofest İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar roket yarışmasını izledi.