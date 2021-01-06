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Tuvana Türkay'dan aşk mesajı

06 Ocak 2021 Çarşamba - 12:53 | Son Güncelleme : 06 01 2021 - 12:53

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan oyuncu Tuvana Türkay, son paylaşımına düştüğü notla dikkat çekti.


Oyuncu Tuvana Türkay, önceki gün; bere ve eldiveniyle verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. 
 
Türkay, fotoğrafına; "Gözlerim sarıyor etrafı. Okul bahçesinde sıraya girmiş çocuklar düzeninde sevgiler görüyorum. Sanki herkes aklında bir başkası varmış gibi bakıyor yanındakine. “Sen benim kaçış yolumsun” der gibi tutuyor ellerinden. Gidip insan gibi acınızı çekip “gerçek” olanı bekleseniz ya. Kendi içinizdeki yol sevgiden geçmiyorsa bir başkasının ara sokağında kaybolmanın anlamı yok" notunu düştü.
 
 
Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan güzel oyuncu, bu notla gündeme geldi. Türkay'ın bu satırlarla aşk mesajı verdiği iddia edildi.
 

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