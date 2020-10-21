Tuvaleti kullanan kadını dev piton, kalçasından ısırdı!

Tayland’da 54 yaşındaki evindeki tuvaleti kullandığı sırada, sırada 2 metre uzunluğundaki dev piton tarafından kalçasından ısırıldı.

Akıllara durgun veren olay, Tayland ’ın Samut Prakan bölgesinde meydana geldi. 54 yaşındaki Boonsong Plaikaew, evindeki tuvaleti kullandığı sırada 2 metre uzunluğundaki bir piton tarafından kalçasından ısırıldı.

Kadın kanlar içinde kaldıktan sonra, dev piton talihsiz kadını bir de parmağından ısırdı. Pitonu parmaklarından uzaklaştırmayı başaran Plaikaew, daha sonra çığlık atararak yardım istedi.