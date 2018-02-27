Tuvalet kağıdı fiyatlarına soruşturma!

Focus Taiwan’ın haberine göre, dünyada selüloz fiyatlarının artacağı ve bunun tuvalet kağıt fiyatlarına zam olarak yansıyacağı beklentisiyle tuvalet kağıdı almak isteyen Tayvanlı tüketici, fiyatların aniden yükselmesine neden oldu.

