Tuvalet eğitimi verirken psikolojik açıdan nasıl bir yol izlenmeli?

Tuvalet eğitimi çocuk gelişiminin önemli aşamalarından biri. Ancak pek çok ebeveyn çocuğuna tuvalet eğitimi verirken zorlanıp bu süreci nasıl geçirmesi gerektiğini tam olarak bilemiyor. Uzm. Klnk. Psk. Şeyma Aykut, bu süreçte yaşanan problemlerin ebeveynlerin kaygılarından kaynaklandığını belirterek çocuklara tuvalet eğitimi verilirken psikolojik açıdan nasıl yaklaşılması gerektiğiyle ilgili ipuçları paylaştı.

Tuvalet eğitimindeki ciddi problemlerin birçoğunun çok kaygılı anne ve babalardan kaynaklandığını söyleyen Uzm. Klnk. Psk. Şeyma Aykut, çocuğa tuvalet alışkanlığı kazandırırken ilk olarak çocuğun tuvalet eğitimine hazır olup olmadığını gözlemlemek gerektiğinin altını çizdi.

Uzm. Klnk. Psk. Aykut, çocuk ıslak ya da kuru bezinden rahatsız oluyorsa, gündüzleri en az 2 saat kuru kalıyorsa, kakasını gizlenerek yapıyor ve yaptıktan sonra haber veriyorsa, öğlen uykularından kuru kalkıyorsa, tuvaleti geldiğinde bunu mimikleriyle, duruşuyla, işaretlerle veya sözel olarak ifade etmeye başlamışsa tuvalet eğitimine hazır olduğunun düşünülebileceğini belirtti.

Çocuğun tuvalet eğitimine hazır olduğunu gösteren işaretler neler?

Kas kontrolünün tamamlandığı 1,5 yaştan sonra eğer çocuğun hazır olduğuna dair belirtiler de tamamsa tuvalet eğitimine başlanabileceğine dikkat çeken Uzm. Klnk. Psk. Aykut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ortalama olarak kız çocukları 29 ay, erkek çocukları ise 30 aylıkken tuvalet eğitimine hazır hale gelir. Çocuğun bu eğitime hazır olması kadar sizin bu süreci nasıl yönettiğiniz de oldukça önemlidir. Öncelikle çocuğa tuvaleti gösterip ne işe yaradığını, artık bez kullanmayacağınızı, bu sürecin nasıl olacağını anlatabilirsiniz. Kitaplardan ve oyuncaklardan da yararlanabilirsiniz. Tuvalet eğitimi verirken belirli bir düzen izlemek çocuğun bu alışkanlığı kazanmasında faydalı olacaktır. Örneğin gündüzleri 'Tuvalet zamanı geldi, bir bakalım' diyerek saat başı tuvalete oturmasını sağlayabilirsiniz. Daha sonra tuvalete çıktığı zamanları not alarak diğer günlerde ona göre tuvalete oturtabilirsiniz."