10 Kasım 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.232 0.06 EURO 9,7110 2.06
USD 8,2340 2.25 ALTIN 497,250 2.95
CANLI BORSA
TÜMÜ

Tütün ve alkol satışında yeni sistem! Tüketiciler artık...

AA |  10 Kasım 2020 Salı - 11:44 | Son Güncelleme : 10 11 2020 - 11:44

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Tütün ve alkol satışında yeni sistem hayata geçirildi. Gelir İdaresi Başkanlığının geliştirdiği Bandrollü Ürün İzleme Sistemi mobil uygulaması ile tüketiciler aldıkları tütün mamullerini ve alkollü içki ürünlerini üzerlerinde yer alan bandrolden kontrol edebiliyor. Tükettiği ürünün sahte ya da kaçak olduğunu sorgulayabilen tüketiciler de buna göre ihbarda bulunabiliyor.


Tüketiciler, Gelir İdaresi Başkanlığının  (GİB) hayata geçirdiği mobil uygulama sayesinde, aldıkları tütün mamulleri ile  alkollü içkilerin sahte ya da kaçak olup olmadığını sorgulayabiliyor. 
 
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, GİB, tütün mamulleri ve alkollü  içki ürünlerindeki kayıt dışı üretim, sahte-kaçak ürünle mücadele ve vergi  kayıplarının önlenmesi için çalışmalar yürütüyor.
 
Bu amaçla geliştirilen "Tütün ve Alkollü İçki Mamullerinde Ürün İzleme  Sistemi (ÜİS)" kapsamında, yurt içinde üretilen ve ithal edilen tütün mamulleri  (sigara, içmelik tütün, nargile tütünü, puro-sigarillo, pipo tütünü, makaron,  sigara kağıdı) ile alkollü içkilerin bandrol veya kod uygulaması bulunuyor.
 
Sistemle seri üretim tesislerinde gerçekleşen üretim anlık izlenirken,  yapılan üretime uygun olarak ürüne bandrol veya kod uygulanıyor. Bu şekilde  oluşan tüm veriler de GİB Veri Merkezine aktarılıyor. Bu veriler ışığında  yürütülen risk analiz çalışmalarıyla gerekli saha denetimleri ve vergi  incelemeleri yapılıyor.
 
Bandrol taraması yapılıyor
 
Gelir İdaresi, tüketicilere yönelik olarak da GİB Bandrollü Ürün  İzleme Sistemi (BÜİS) mobil uygulamasını geliştirdi. Böylece tüketiciler, bandrol  veya kod üzerinden ürünün bilgilerini ve sisteme kayıtlı bir ürün olup olmadığını  akılla telefonlarından sorgulama imkanına sahip oldu.
 
Android ve IOS tabanlı akıllı telefonlarla çalışabilen uygulama, ürün  bilgilerini ücretsiz olarak tüketiciye ulaştırıyor.
 
Uygulamayı indiren tüketiciler, sistemdeki kod taramasını üründeki  bandrol üzerine hizalayacak. Uygulama otomatik olarak ürünü tararken, bu işlem  sonucunda ürün hakkındaki barkod numarası, marka ve üretici firma bilgileri  tüketiciye sunuluyor.
 
Tüketicilerden yoğun ilgi
 
Tüketiciler söz konusu uygulamaya büyük ilgi gösterirken, bu yılın  ocak-ekim döneminde 210 bin 961 kişi sistemi indirerek kullanmaya başladı.
 
Mobil uygulama sorgulamalarının sonuçları da merkezi veri sisteminde  analiz edilirken, saha denetimlerinde mobil uygulama geri dönüşlerinden  yararlanılıyor.
 
Tüketiciler de bu sorgulamaların sonuçlarına göre ihbar mekanizmasını  çalıştırıyor.

ETİKETLER

Tütün alkol satışı alkol
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.