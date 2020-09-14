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Tütün kullanımı, Kovid-19 seyrini 1,5 kat artırıyor

AA |  14 Eylül 2020 Pazartesi - 18:17 | Son Güncelleme : 14 09 2020 - 18:17

Dünya Kanser Kontrol Örgütü eski Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, "Araştırmalar, enfeksiyon gelişimi için risk faktörü olduğu bilinen tütün kullanımının, ağır Kovid-19 vakalarının tütün kullananlarda kullanmayanlara göre 1,5 kat daha fazla olduğunu gösteriyor." dedi.


Kutluk, Tütün Kontrolünde İyi Yönetişim Küresel Merkezi (GGTC)  tarafından yapılan, "Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Tütün Endüstrisinin  Müdahalesinin Önlenmesi" konusunun ele alındığı online Webinar toplantısı  sonrasında, Kovid-19 sürecinde tütün kontrolüne ilişkin, AA muhabirine  açıklamalarda bulundu.
 
Toplantıda, Türkiye'yi temsilen konuşan Kutluk, dünyada 1,3 milyar  tütün kullanıcısının olduğunu ve her yıl 8 milyondan fazla insanın tütün  nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi.
 
Kutluk, "Toplantıda, tütün kullananların Kovid-19'a yakalanma  risklerinin daha fazla olduğu, tütüne bağlı gelişen kronik hastalıklara  yakalananların da Kovid-19'u daha ağır geçirdikleri belirtildi. Ülkelerin  Kovid-19 pandemisi sırasındaki ve Kovid-19 sonrası planlamalarında 'tütün  kontrolünün mutlaka dikkate alınması gerektiği vurgulandı." bilgisini paylaştı.
 
2015'te Birleşmiş Milletler (BM) tarafından başlatılan,  "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri"nin başarıyla uygulanabilmesi için tütün  kontrolü programlarının mutlaka dikkate alınması gerektiğini belirten Kutluk,  şöyle devam etti:
"Gerek sağlık gerekse ekonomik alanlarda tütün kontrolünün mutlak  yarar sağlayacağı anlatıldı. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine tütün  endüstrisinin müdahalesinin engellenmesinin gerektiği belirtildi. Kovid  salgınının hasarlarının azaltılması için tütün yasakları, vergi artışı gibi tütün  kontrolü önlemlerinin mutlaka uygulanması gerektiği vurgulandı. Sağlık ve ekonomi  ile ilgili Kovid-19 pandemi kontrol planlamalarında tütün kontrolünün de yer  alması için tüm ülkelerin önlem almaları çağrısında bulunuldu."
 
"Tütün kullanımı hemen bırakılmalı"
Prof. Dr. Tezer Kutluk, yapılan çeşitli çalışmalarda, Kovid-19'a  yakanan hastalarda hastalık seyri ile tütün kullanımı arasında ilişki olduğunu  ortaya koyduğunu vurguladı.
 
Kutluk, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Araştırmalar, enfeksiyon gelişimi için risk faktörü olduğu bilinen  tütün kullanımının, ağır Kovid-19 vakalarının tütün kullananlarda,  kullanmayanlara göre 1,5 kat daha fazla olduğunu gösteriyor. Tütün kullanımının  her türlüsünde, sigara, elektronik sigara (e-sigara), nargile ayırım yapmaksızın  tedbir alınması, halk sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Tütün kullananların,  pandemi sürecinde hemen bırakması gerekiyor. Tütün kullanımı, akciğer  kapasitesinde azalmaya yol açıyor. Bu nedenle akciğerleri etkileyen Kovid-19,  hastalığın şiddetini ve ölüm riskini artırabiliyor."
 
Pandeminin, tütün kontrolünün önemini bir kez daha gözler önüne  serdiğine dikkati çeken Kutluk, "Herkes, vakit varken tütün kullanımını derhal  bırakmalı. Tütün Çerçeve Anlaşması da gerektiği şekilde ödünsüz uygulanmalı.  Sağlık ve ekonomi ile ilgili tüm planlamalarda, sürdürülebilir kalkınma  hedeflerine yönelik tüm planlamalarda, Tütün Çerçeve Anlaşması dikkate alınmalı."  diye konuştu.
 

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