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Tutul belgesi nedir? HDP tutum belgesi açıklandı mı, hangi maddeler var?

27 Eylül 2021 Pazartesi - 11:45 | Son Güncelleme : 27 09 2021 - 11:45

Halkların Demokratik Partisi (HDP), 2023 seçimleri öncesi ve sonrasına dönük tavrını ve ilkelerini, Pazartesi günü (bugün) "Demokrasi Tutum Belgesi" ile açıklayacak. Peki, Tutul belgesi nedir?


HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar tarafından açıklanacak belgede, demokratikleşme, yoksulluk, Kürt sorununun çözümüne ilişkin önerilerin yanı sıra, partinin seçim işbirliği ve seçimler sonrasında "parlamenter sisteme geçiş süreci"nin nasıl şekillenmesi gerektiği konusundaki ilkelere yer verilmesi bekleniyor.

Tutum belgesi nedir?

Yol haritası olarak da ifade edilebilecek tutum belgesi bir kurumun, kuruluşun tavrını ve ilkelerini sunduğu belgedir.

HDP tutum belgesi açıklandı mı?

HDP Genel Merkezinin tutum belgesi açıklandı.

HDP tutum belgesi açıklaması canlı yayın linki

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