MEB'ten açıklama! Tutuklu ve hükümlülere tahliyelerinden sonra iş makineleri eğitimi verilecek!

Adalet Bakanlığı, Sürücü Eğitimi İşverenleri Sendikası, İş Makineleri ve Operatörlük Kursları Yardımlaşma Derneği ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında tutuklu ve hükümlülere iş makineleri (operatörlük) eğitimi verilmesine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı. Protokole göre, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlülerin tahliye olduktan sonra yaşamlarını idame ettirmelerini sağlamak, çalışabilecekleri bir meslek veya sanat kazandırmak amaçlanıyor

Adalet Bakanlığı, Sürücü Eğitim i İşverenleri Sendikası (SÜRSEN), İş Makineleri ve Operatörlük Kursları Yardımlaşma Derneği ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında tutuklu ve hükümlülere iş makineleri (operatörlük) eğitimi verilmesine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

BAŞARILI OLANLARA OPERATÖRLÜK BELGESİ VERİLECEK

Eğitim ile tutuklu ve hükümlülerin tahliye olduktan sonra yaşamlarını idame ettirmelerini sağlamak, çalışabilecekleri bir meslek veya sanat kazandırmak amacıyla iş makineleri operatörlük kursu eğitimleri verilmesi ve yapılan sınavlarda başarılı olanlara iş makinesi kullanma yetki belgesi (operatörlük belgesi) düzenlenmesi amaçlanıyor.

EĞİTİMLER TAHLİYEDEN SONRA VERİLECEK

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde,

"Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlülerin tahliye olduktan sonra yaşamlarını idame ettirmelerini sağlamak, çalışabilecekleri bir meslek veya sanat kazandırmak amacıyla iş makineleri operatörlük kursu eğitimleri verilmesi ve yapılan sınavlarda başarılı olanlara iş makinesi kullanma yetki belgesi (operatörlük belgesi) düzenlenmesi amacıyla Genel Müdürlüğümüz ve Adalet Bakanlığı, Sürücü Eğitimi İşverenleri Sendikası İle İş Makineleri ve Operatörlük Kursları Yardımlaşma Derneği Arasında tutuklu ve hükümlülere iş makineleri (operatörlük) eğitimi verilmesine ilişkin iş birliği protokolü imzalanmıştır."