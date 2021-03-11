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Tuttukları ev 700 bin TL oldu! Sinem ve Kenan kararsız...
Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, geçtiğimiz yıl yaz aylarını Marmaris Selimiye'de geçirmişti. Bu yıl da aynı yere gitmeyi planlayan çift, pandemide artan kiralardan nasibini aldı. İkili, sezonluk kira için 700 bin TL isteyen ev sahibinin teklifi karşısında kararsız kaldı. Takvim'in haberine göre; pandemiyle birlikte Ege'de artan satılık ve kiralık villa fiyatlarından Kenan İmirzalıoğlu da nasibini aldı.