07 Mart 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.542 0.26 EURO 8,9870 -0.32
USD 7,5370 0.34 ALTIN 411,330 0.23
CANLI BORSA
TÜMÜ

TÜSİAD'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması

AA |  07 Mart 2021 Pazar - 20:02 | Son Güncelleme : 07 03 2021 - 20:02

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, "Kadına yönelik erkek şiddeti ve kadın cinayetleri vicdanımızı yaralamaya devam ediyor. Şiddetle mücadelede tavizsiz tutum, kamu ve tüm toplum için vazgeçilmezdir." ifadelerini kullandı.


TÜSİAD'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapılan yazılı  açıklamada, kadın ve erkeğin hak ve özgürlüklerde, fırsatlara erişimde ve  temsilde eşitliğinin bir insan hakları esası olduğu belirtilerek, "Hiçbir kadının  şiddete uğramadığı, eğitim, iş ve özel yaşamında ayrımcılığa maruz kalmadığı, her  kadının özgürce yaşadığı bir dünya ve Türkiye hedeflemeliyiz." denildi.
 
Açıklamada, "Toplumsal cinsiyet eşitliği 21. yüzyılda sürdürülebilir  kalkınmayı ve demokratikleşmeyi tam anlamıyla başarmış bir ülke olmak için  vazgeçilmez bir hedeftir. Ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması  sivil toplum örgütlerinin, akademik çevrelerin, politika yapıcıların ve ilgili  tüm toplum kesimlerinin kesintisiz çabaları ile mümkün olabilecektir.”  İfadelerini kullanıldı.
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı  Simone Kaslowski ise özgürlük, demokrasi ve kalkınmanın anahtarının toplumsal  cinsiyet eşitliği olduğunu savunarak, "Hem  toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden  kaynaklanan, hem de bu eşitsizliği besleyen kadına yönelik erkek şiddeti ve kadın  cinayetleri vicdanımızı yaralamaya devam ediyor. Şiddetle mücadelede tavizsiz  tutum, kamu ve tüm toplum için vazgeçilmezdir." değerlendirmesini yaptı.
 
Kadına yönelik erkek şiddetinin ve kadın cinayetlerinin insanlık suçu  olduğunu dile getiren Kaslowski, "İstanbul sözleşmesi ve 6284 sayılı kanunun  şiddeti önleme ve şiddetle etkili mücadele etme hedefinin tam anlamıyla hayata  geçirilmesi kritik önemde. Kadınların hayatını, umutlarını elinden alan, ömür  boyu tamiri zor yaralar açan şiddetle mücadelede kamunun tüm birimleri ve tüm  toplum olarak kararlı duruş sergilemeliyiz." ifadelerini kullandı.
 
Simone Kaslowski, şunları kaydetti:
 
"Kadına yönelik erkek şiddetini etkili bir mücadele ile sona  erdirdiğimiz, kadınların eğitim, çalışma hayatı ve karar alma mercilerine eşit  katılımını sağladığımız bir Türkiye’nin daha demokratik ve daha kalkınmış bir  ülke olacağına inanıyoruz.
 
Unutmamalıyız ki kadınların hayatın her alanında aktif ve eşit  katılımını sağlamak insani, sosyal, demokratik ve ekonomik gelişmişliğin başlıca  ölçütüdür. Dünyanın içinden geçtiği tüm dönüşümlerin eşiğinde, eşitlikçi bir  anlayışı hayata geçirmek ve bu anlayışı her koşulda kalıcı kılmak öncelikli  olmalıdır."

ETİKETLER

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Simone Kaslowski 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.