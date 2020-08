TUSAŞ, Pakistan ile akademik iş birliğine devam ediyor

TUSAŞ, kadim dostluğun bulunduğu Pakistan ile her alanda iş birliğini perçinlemeye devam ediyor. Dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer alan National University of Science and Technology (NUST) ile ilk kez 2019 yılında kapasite geliştirme ve insan kaynağı değişimi çerçevesinde başlatılan proje başarıyla devam ediyor. NUST’dan 2019 yazında TUSAŞ’a gelen 15 stajyerin devamı olarak Ağustos 2020 döneminde 14 mühendislik öğrencisi daha TUSAŞ’ta staj yapmak için Türkiye’ye geldi.