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TUSAŞ milli hava araçlarını çocuklarla buluşturdu

13 Eylül 2020 Pazar - 17:45 | Son Güncelleme : 13 09 2020 - 17:45

Çocukların havacılığa ilgisini artırmak ve milli teknolojileri tanıtmak için Hürkuş öykü kitapları yayımlayan TUSAŞ, bunlara Anka, Gökbey ve uydu sistemlerini konu alan kitapları ekledi - Çocuklar öykülerde araçlarla maceradan maceraya koşarken, aynı zamanda onları yakından tanıma fırsatı yakalıyor


Türkiye'ye milli hava araçları  kazandırmak için yoğun çalışma yürüten Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ),  yayımladığı kitaplarla çocukların teknolojiye ilgisini de artırmaya çabalıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, havacılık sanayisinde  Türkiye'nin lider şirketi TUSAŞ, en gelişmiş hava araçlarını güvenlik güçlerinin  kullanımına sunmak için faaliyetlerini sürdürüyor. Şirket bu çalışmalar sonunda  ortaya çıkan araç ve teknolojilerin geniş toplum kesimlerine tanıtılması ve milli  teknolojilere farkındalığın artırılması için de çeşitli sosyal aktiviteler  gerçekleştiriyor.

Özel günlerde kapılarını her yaştan misafirlerine açan, sosyal medya  hesaplarından canlı gösteri uçuşları paylaşan TUSAŞ, bir yanda da farklı yaş  gruplarına özel kitaplar yayımlıyor.

Yayım faaliyetlerinde çocuklara özel bir önem veriliyor. Çocukların  havacılığa ilgisini artırmak, milli teknolojileri tanıtmak için ilk olarak Yeni  Nesil Temel Eğitim Uçağı Hürkuş'u konu alan öykü kitapları yayımlayan TUSAŞ,  bunlara insansız hava aracı Anka, genel maksat helikopteri Gökbey ve uydu  sistemleri kitaplarını ekledi.

Öykülerin kahramanları milli sistemler

Anka ve Minik Dostları kitabı, sahiplendikleri Yumak isimli kediyi  kaybeden bir grup çocuğun Hürkuş ve Anka'dan yardım istemesi üzerine gelişen  olayları anlatıyor. Yumak ile ilgili bilgileri alan Anka, gelişmiş kamera  sistemiyle kediyi aramaya koyulurken, çocuklar da tablet ve telefonlarla Anka'nın  kamerasına bağlanıp, onun gördüklerini izliyor, aynı zamanda telsiz sayesinde  onunla konuşabiliyorlar. İlerleyen aşamalarda Gökbey de öyküye dahil oluyor.

Gökbey ve Minik Dostları kitabında ise okula giderken servis araçları  bozulan ve yolda kalan çocukların yardımına Gökbey koşuyor. Gökbey bu macerada  çocuklarla birlikte yaralı bir ördeği de veterinere ulaştırıyor.

Uzay Sistemleri ve Minik Dostları kitabı, yaz kampındaki bir grup  çocuğun başından geçenleri anlatıyor. Uzaya taşan bu macerada çocuklara, Small  GEO, Türksat-6A haberleşme, Göktürk-1 ve Göktürk-2 yer gözlem ve keşif uyduları  eşlik ediyor.

Çocuklar tüm bu macera boyunca Anka, Gökbey ve uydu sistemlerini  yakından tanıma fırsatı buluyorlar.

 

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TUSAŞ Hürkuş Anka
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