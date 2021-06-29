TUSAŞ helikopter motoru için Ukraynalı firmayla sözleşme imzaladı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), Ukraynalı “Motor Sich” firmasıyla imzaladığı sözleşme kapsamında ağır sınıf taarruz helikopterine 14 motor tedarik edecek.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'den (TUSAŞ) yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile TUSAŞ arasında imzalanan Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi Sözleşmesi ile geliştirilecek helikopter için çalışmalar devam ediyor. Mevcut ATAK helikopterinin yaklaşık iki katı kalkış ağırlığına sahip olacak helikopter için önemli bir eşik daha tamamlandı.

Ağır sınıf taarruz helikopteri için TUSAŞ ve Motor Sich firması arasında imzalanan anlaşmayla 14 motor tedarik edilecek. Motorların 2025'e kadar teslim edilmesi, ilk teslimatının 2 adet olacak şekilde Eylül 2022'de yapılması planlanıyor.