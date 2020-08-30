31 Ağustos 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.101 -0.76 EURO 8,7100 0.10
USD 7,3140 -0.58 ALTIN 462,800 1.52
CANLI BORSA
TÜMÜ

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil yoğun bakıma alındı

DHA |  30 Ağustos 2020 Pazar - 23:30 | Son Güncelleme : 30 08 2020 - 23:30

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil corona virüs sebebiyle yoğun bakıma alındı.


TUSAŞ Genel Müdürü ve THY eski Genel Müdürü Temel Kotil geçtiğimiz günlerde sosyal medyada hesabı üzerinden koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Kotil, bugün solunum yollarındaki sıkıntılardan dolayı yoğun bakıma alındı. Kotil'in herhangi bilinen kronik rahatsızlığı bulunmuyordu

ETİKETLER

corona virüs Prof. Dr. Temel Kotil TUSAŞ
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.