TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil coronaya yakalandı. TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, kendisine ait Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı: "Değerli dostlarım, düzenli olarak yaptırdığımız Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Hamdolsun, şu an genel sağlık durumumun iyi olmakla birlikte karantinada gözlem altında olacağım. Dualarınız ile bu süreci atlatacağım inşallah. Allah'a emanet olun."
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TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil coronaya yakalandı
DHA | 21 Ağustos 2020 Cuma - 22:28 | Son Güncelleme : 21 08 2020 - 22:28