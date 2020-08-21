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TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil coronaya yakalandı

DHA |  21 Ağustos 2020 Cuma - 22:28 | Son Güncelleme : 21 08 2020 - 22:28

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii(TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, corona virüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığını ve karantina altında olduğunu açıkladı.


TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil coronaya yakalandı. TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, kendisine ait Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı: "Değerli dostlarım, düzenli olarak yaptırdığımız Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Hamdolsun, şu an genel sağlık durumumun iyi olmakla birlikte karantinada gözlem altında olacağım. Dualarınız ile bu süreci atlatacağım inşallah. Allah'a emanet olun."
 

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