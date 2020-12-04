TUS yerleştirme sonuçları açıklandı! 2020 TUS 2. Dönem tercih sonuçlarını sorgula...
04 Aralık 2020 Cuma - 16:53 | Son Güncelleme : 04 12 2020 - 16:53
TUS yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün 19-26 Kasım 2020 tarihleri arasında tercihlerin yapıldığı 2020-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün:"19-26 Kasım 2020 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-TUS 2. Dönem yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizde açıklanmıştır. Sonuçların hekimlerimize, ailelerine ve milletimize hayırlı olmasını dilerim."
TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2020