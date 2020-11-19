TUS tercihleri başladı! İşte ÖSYM TUS tercih ekranı!

ÖSYM, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem tercih işlemleri başladığını duyurdu. Peki, TUS tercihleri ne zaman? TUS tercihi ne zaman bitiyor? TUS tercihleri nasıl yapılır? İşte ÖSYM TUS tercih ekranı!

ÖSYM TUS tercihleri ile ilgili açıklama yaptı. ÖSYM'den yapılan açıklamada Tıpta Uzmanlık Eğitim i Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem tercih işlemleri başladığı bildirildi. Peki, TUS tercihleri ne zaman? TUS tercihi ne zaman bitiyor? TUS tercihleri nasıl yapılır? İşte ÖSYM TUS tercih ekranı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, tercih işlemleri, bugünden itibaren 26 Kasım saat 23.59'a kadar yapılacak.

TUS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

Yerleştirme işleminde, TUS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanması gerekiyor.

ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"2020-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) tercih işlemleri, 19-26 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Tercih işlemi, 26 Kasım 2020 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 19 Kasım 2020 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.

Yerleştirme işleminde, 2020-TUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir."

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