04 Kasım 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.162 0.97 EURO 9,9490 1.10
USD 8,5130 1.22 ALTIN 517,230 0.44
CANLI BORSA
TÜMÜ

TUS sonuçları 2020! ÖSYM TUS sonuç sorgulama linki (2020-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem)

04 Kasım 2020 Çarşamba - 11:03 | Son Güncelleme : 04 11 2020 - 11:03

TUS sonuçları açıklandı. 04 Ekim 2020 tarihinde yapılan 2020-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ve 2020-Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı sonuçları erişime açıldı. İşte TUS sonuç sorgulama ekranı…


TUS sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusu yanıt buldu. TUS sonuçları erişime açıldı. Adaylar, sınav sonuçlarına saat 10.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayabilecekler. İşte TUS sonuç sorgulama ekranı...

TUS SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI 

ÖSYM TUS sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu.  
04 Ekim 2020 tarihinde uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavına (2020-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 04 Kasım 2020 tarihinde saat 10.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

TUS SONUÇLARIİÇİN TIKLAYINIZ

 

ETİKETLER

TUS sonuçları TUS sonuçları 2020 2020-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınav
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.