TUS sonuçları 2020! ÖSYM TUS sonuç sorgulama linki (2020-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem)

TUS sonuçları açıklandı. 04 Ekim 2020 tarihinde yapılan 2020-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ve 2020-Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı sonuçları erişime açıldı. İşte TUS sonuç sorgulama ekranı…

TUS sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusu yanıt buldu. TUS sonuçları erişime açıldı. Adaylar, sınav sonuçlarına saat 10.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayabilecekler. İşte TUS sonuç sorgulama ekranı...

TUS SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM TUS sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu.

04 Ekim 2020 tarihinde uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavına (2020-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınav sonuçlarına 04 Kasım 2020 tarihinde saat 10.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.



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