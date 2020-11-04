TUS sonuçları 2020: Bugün açıklanıyor! ÖSYM Tıpta Uzmanlık Sınavı - TUS sonuç sorgulama…

TUS sonuçları açıklandı mı? TUS sonuçları sabırsızlıkla bekleniyor. Adaylar TUS’a girdikleri 4 Ekim 2020 tarihinden beri ‘’TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?’’ sorusunu soruyor. TUS sonuçlarının açıklanmasıyla adaylar programların tercih sıraları ve kontenjanlarına göre yerleştirilecek. TUS sonuçları, ÖSYM tarafından resmi sitesinde yayınlanıyor. İşte TUS sonuçları 2020…

TUS sonuçları açıklandı mı? TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının ardı arkası kesilmiyorken, beklenen gün geldi. TUS sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin resmi sitesi üzerinden duyurulacak. Adaylar sisteme T.C Kimlik numaraları üzerinden erişim sağlayacak. TUS sonuçları sonrası yerleştirmeler, programlara tercih sıraları ve programların kontenjanlarına göre yapılacak. İşte TUS sonuçları 2020…

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TUS sonuçları, ÖSYM takvimine göre 4 Kasım 2020'de yani bugün açıklanacak.

TUS SONUÇ SORGULAMA!

ADIM ADIM ÖSYM TUS YERLEŞTİRMELERİ

Adaylar; 2020-TUS 1. Dönem ve 2020-TUS 2. Dönem puanlarını öğrendikten sonra, ilgili sınav dönemi için tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresinden öğrenecek.

5.2. Adaylar, programlara puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla yerleştirilecek.

TUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma yani diplomasının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olma şartı aranır.

Yabancı dil yeterliliğini sağlayamayan adayların yerleştirmeleri yapılsa bile ilgili kurum tarafından atamaları yapılmaz.

Adayların tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak olan tercih kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

Tercihlerinde değişiklik/düzeltme yapmak isteyen adaylar tercih süresi içinde internet aracılığıyla tercihlerini değiştirebileceklerdir. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik/düzeltme yapılamayacaktır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen veya tamamen iptali vb. talepleri içeren dilekçelere işlem yapılmayacaktır.

Her bir uzmanlık dalına hangi puana göre seçme yapılacağı ilgili tablolarda gösterilmiştir. Kontenjan tablolarında yer alan programlara, ilgili Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45 veya daha yüksek olanlar arasından seçme yapılacaktır. Yerleştirmede esas alınacak Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45'ten düşük olanlar o puan türüyle öğrenci alan programlar için yapılan yerleştirme işlemine dâhîl edilmeyeceklerdir.