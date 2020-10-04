Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem sınavı bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'deki sınav merkezlerinde gerçekleşecek. Adaylar TUS sınavı saat kaçta başlayıp kaçta bitecek? TUS sınav süresi kaç dakika? TUS puanı nasıl hesaplanır? sorularını araştırıyor. İşte TUS sınavı ve TUS puanı hesaplama ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem sınavı bugün gerçekleştirilecek. Adaylar İstanbul Ankara ve İzmir 'deki sınav merkezlerine gelmeye başladı. 2. oturum halinde yapılacak TUS sınavı için adaylar sınav merkezlerine gelmeye başladı. Peki, TUS sınavı saat kaçta başlayıp kaçta bitecek? TUS sınav süresi kaç dakika? TUS puanı nasıl hesaplanır? İşte TUS sınavı ile ilgili merak edilenler...

TUS SINAVI KAÇTA BAŞLIYOR? TUS SINAVI SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

Temel Tıp Bilimleri Testi, saat 10.15’te başlayacak, 120 çoktan seçmeli sorudan oluşacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacak.

Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başlayacak, 120 çoktan seçmeli sorudan oluşacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacaktır.

Sınava katılacak olan adaylar sabah oturumunda saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

TUS, Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT) ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) olmak üzere iki alt sınavdan oluşuyor. Adaylar, sabah oturumunda saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacak.

TUS PUANI NASIL HESAPLANIR?

TUS'a ilişkin tüm hesaplama, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri bilgisayar ortamında yapılacak.

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek. Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.

Adaylar; 2020-TUS 1. Dönem ve 2020-TUS 2. Dönem puanlarını öğrendikten sonra, ilgili sınav dönemi için tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresinden öğrenecekler.

Adaylar, programlara puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla yerleştirilecek.

TUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma yani diplomasının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olma şartı aranır.

Yabancı dil yeterliliğini sağlayamayan adayların yerleştirmeleri yapılsa bile ilgili kurum tarafından atamaları yapılmaz.