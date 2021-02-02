TUS başvuru kılavuzu yayımlandı! TUS başvuruları nasıl yapılır? 2021 başvuru ücreti ve koşulları…

TUS başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. 2021-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 1. Dönem) ve 2021-Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem), 21 Mart 2021 tarihinde yapılacak. Başvurular ise 2 Şubat’ta başladı.

TUS başvuruları bugün başladı. Mart ayında yapılacak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavıkatılım yapacak olan adaylar işlemlerini 10 Şubat’a kadar yapabilecek. Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra başvuruların tamamlanması için sınav ücretinin, belirlenen süre içinde yatırılması gerekiyor.

2021 TUS BAŞVURULARI BAŞLADI

TUS başvuruları 02 – 10 Şubat 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Ücret ödeme için son gün 11 Şubat olarak açıklandı. Geç başvurular ise 18 Şubat 2021’de yapılacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

TUS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

TUS SINAV ÜCRETİ

Temel Tıp Bilimleri : 250,00 TL

Klinik Tıp Bilimleri : 250,00 TL