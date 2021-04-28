TUS 2021 tercih kılavuzu yayımlandı! TUS tercihleri nasıl yapılır?

TUS tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM 2021 TUS tercihlerinin 28 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında alınacağını duyurdu. TUS için hazırlanan tercihlerini başvuru kılavuzunda belirtilen bilgilere göre yapacak.

TUS 2021 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 1. Dönem) tercih işlemleri, 28 Nisan - 04 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak.

TUS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Tercih işlemleri, 04 Mayıs 2021 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 28 Nisan 2021 günü saat 13.45’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.

Yerleştirme işleminde, 2021-TUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2021-TUS 1. Dönem yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.