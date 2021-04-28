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TUS 2021 tercih kılavuzu yayımlandı! TUS tercihleri nasıl yapılır?

28 Nisan 2021 Çarşamba - 15:53 | Son Güncelleme : 28 04 2021 - 15:53

ÖSYM TUS tercih kılavuzunu yayımladı. TUS tercih kılavuzun yayımlanmasıyla sınava girecek adaylar tercih detaylarını sorgulama başladı. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden belirtilen tarihler arasında yapabilecek. Peki TUS tercihleri nasıl yapılır?


TUS tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM 2021 TUS tercihlerinin 28 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında alınacağını duyurdu. TUS için hazırlanan tercihlerini başvuru kılavuzunda belirtilen bilgilere göre yapacak.

TUS 2021 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 1. Dönem) tercih işlemleri, 28 Nisan - 04 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak.

TUS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Tercih işlemleri, 04 Mayıs 2021 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 28 Nisan 2021 günü saat 13.45’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.

Yerleştirme işleminde, 2021-TUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2021-TUS 1. Dönem yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

 

 

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