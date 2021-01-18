TUS 2021 ne zaman? 2021 TUS 1. ve 2. dönem sınav ile başvuru tarihi belli oldu!

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2021 yılı sınav takviminin "https://www.osym.gov.tr/" adresinden açıklandığını duyurdu. Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır. Adaylarımıza başarılar dilerim." ifadelerini kullandı. İşte TUS 2021 tarihi...
2021 TUS ne zaman?
2021 TUS 1. Dönem
Sınav tarihi: 21 Mart 2021
Başvuru tarihi: 2 Şubat 2021 – 10 Şubat 2021
Geç başvuru günü: 18 Şubat 2021
Sonuç açıklama tarihi: 15 Nisan 2021
2021 TUS 2. Dönem
Sınav tarihi: 5 Eylül 2021
Başvuru tarihi: 13 Temmuz 2021 – 29 Temmuz 2021
Geç başvuru günü: 5 Ağustos 2021
Sonuç açıklama tarihi: 30 Eylül 2021
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