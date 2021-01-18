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TUS 2021 ne zaman? 2021 TUS 1. ve 2. dönem sınav ile başvuru tarihi belli oldu!

18 Ocak 2021 Pazartesi - 18:11 | Son Güncelleme : 18 01 2021 - 18:15

ÖSYM, 2021 yılı sınav takvimini duyurdu. Buna göre, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Aygün ayrıca, "2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2021 Yılı Sınav Takvimine http://osym.gov.tr internet sitemizden erişebilirsiniz" dedi. Peki, TUS 2021 ne zaman?


ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2021 yılı sınav takviminin "https://www.osym.gov.tr/" adresinden açıklandığını duyurdu. Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır. Adaylarımıza başarılar dilerim." ifadelerini kullandı. İşte TUS 2021 tarihi...

2021 TUS ne zaman?

2021 TUS 1. Dönem

Sınav tarihi: 21 Mart 2021

Başvuru tarihi: 2 Şubat 2021 – 10 Şubat 2021

Geç başvuru günü: 18 Şubat 2021

Sonuç açıklama tarihi: 15 Nisan 2021

2021 TUS 2. Dönem

Sınav tarihi: 5 Eylül 2021

Başvuru tarihi: 13 Temmuz 2021 – 29 Temmuz 2021

Geç başvuru günü: 5 Ağustos 2021

Sonuç açıklama tarihi: 30 Eylül 2021

2021 ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN

 

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