TUS 2020 başvurusu başladı! TUS başvurusu nasıl yapılır? (TUS başvuru 2020 2. dönem)

2020-TUS 2. Dönem ve 2020-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem başvuruları alınmaya başlandı. ÖSYM tarafından başvuruların açıklanmasının ardından, TUS başvurusu nasıl yapılır, sorusu hakkındaki aramalar arttı. Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin internet adresinden yapabilecekler. İşte TUS başvurusu 2020 hakkında merak edilenler…

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS 2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvuruları bugün başladı. 2020-TUS ve 2020-STS Tıp Doktorluğu sınavları 04 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak. Peki, TUS başvurusu nasıl yapılır? İşte TUS başvuru 2020 2. Dönem sınavları hakkında merak edilenler…

TUS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre sınav başvuruları, 17-24 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 16.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir.

TUS BAŞVURU 2020 EKRANI

TUS BAŞVURU KILAVUZU 2020

TUS KONTENJAN TABLOSU

TUS BAŞVURU MERKEZLERİ 2020