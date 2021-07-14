TUS 2. dönem başvuru ekranı! Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları başladı!

ÖSYM duyurdu. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları başladı! Adaylar, başvurularını 29 Temmuz'a kadar yapabilecek. Peki, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başvurusu nasıl yapılır? TUS 2. dönem başvuruları ne zaman bitiyor? İşte ÖSYM TUS 2. dönem başvuru ekranı!

ÖSYM tarafından 5 Eylül'de gerçekleştirilecek 2021-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (2021-TUS 2. dönem) başvurular başladı. Peki, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başvurusu nasıl yapılır? TUS 2. dönem başvuruları ne zaman bitiyor? İşte ÖSYM TUS 2. dönem başvuru ekranı!

TUS 2. DÖNEM BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, TUS 2. dönem başvuruları 29 Temmuz 'a kadar yapılabilecek.

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

HES KODU ŞARTI BULUNUYOR!

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.

Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığı’nın "https://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

2021-STS TIP DOKTORLUĞU 2. DÖNEM BAŞVURULARI DA BAŞLADI!

Öte yandan, 5 Eylül'de gerçekleştirilecek 2021-Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvuruları da 29 Temmuz'a kadar yapılabilecek.