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Türünün ilk keşfi! 72 milyon yıllık dinozor fosili bulundu!

Fotoğraf: Reuters (Arşiv) |  02 Mayıs 2021 Pazar - 18:34 | Son Güncelleme : 02 05 2021 - 18:34

Fosilleşmiş kemikleri 72 milyon yıl önceye dayanan dinozor "yeni bir tür" olarak kayıtlara geçti. Bulunan dinazor fosili Japon masallarında bahsedilen "ilah" olduğu açıklandı.


Japon bilim insanları, fosilleşmiş kemikleri 72 milyon  yıl önceye ait toprak katmanında bulunan ördek gagalı dinozoru "yeni bir tür"  olarak kayda geçti. 
 
 
Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, amatör fosil toplayıcılarından  Kişimoto Şingo, 2004'te Hyogo eyaletinin Awaji Adası'nda kemikler buldu.
 
72 milyon yıl önceki "Geç Kretase" dönemine dayanan toprak  katmanındaki fosilleşmiş kemikleri, Hokkaido Üniversitesinden Prof. Kobayaşi  Yoshitsugu öncülündeki ekip analiz etti.
 
ÖRDEK GAGALI DİNAZOR TÜRÜNÜN İLK KEŞFİ!
 
Yıllar süren analiz sonucunda fosilleşmiş kemiklerin "Hadrosauridae"  türünde ördek gagalı otobur bir dinozora ait olduğu tespit edildi.
 
8 metre uzunluğa ve 4-6 ton ağırlığa sahip olduğu hesaplanan dinozor  keşfinin "türünün ilk keşfi" olduğu kaydedildi.
 
BULUNAN DİNAZOR JAPON MASALLARINDA GEÇİYOR
 
Dinozora bilimsel olarak "Yamatosaurus izanagii" ismi verildi.
 
"İzanagii" isminin Awaji Adası'yla bağlantılı Japon masallarında  bahsedilen bir "ilah" olduğu açıklandı.
 
Keşif sürecine ait detaylı çalışmalar, "Scientific Reports" isimli  İngiliz bilim dergisinde yayımlandı.
 
MÜZEDE SERGİLENECEK
 
Fosilleşmiş kemiklerin ay ortasında Hyogo eyaletindeki bir müzede  sergileneceği kaydedildi.

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