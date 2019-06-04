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Turuncu listedeki terörist Berfin Savuşkan öldürüldü!

AA |  04 Haziran 2019 Salı - 7:22 | Son Güncelleme : 04 06 2019 - 7:27

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "30 Nisan'da Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerden birinin turuncu kategoride yer alan 'Berfin Savuşkan' kod adlı Rojda Koç olduğu tespit edilmiştir."


Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen Bakan Soylu, Kato  Dağı Tuzluca Üs bölgesini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Siirt'in Baykan  ilçesi kırsalında 30 Nisan'da İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK'ya  yönelik operasyon düzenlendiğini anımsattı.
 
"30 Nisan'da Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında 6 terörist etkisiz hale  getirilmişti. Teröristlerden birinin turuncu kategoride yer alan 'Berfin  Savuşkan' kod adlı Rojda Koç olduğu tespit edilmiştir." diyen Soylu, terörle  mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.
 
Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında 30 Nisan'da İl Jandarma  Komutanlığınca, İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde terör örgütü  PKK'ya yönelik operasyon düzenlenmiş, 6 terörist etkisiz hale getirilmişti.
 
Teröristlerden birinin, "Terörden Arananlar Listesi"nde 600 bin lira  ödülle turuncu kategoride aranan "Cemal" kod adlı Mehmet Yaman olduğu  açıklanmıştı.
 
  
 
 

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